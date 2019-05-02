Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Kalkan Mahallesi’nde Kaş-Kalkan girişi istikametindeki kavşakta, Ramazan Karakaş (53) yönetimindeki motosiklet aynı istikamette seyir halinde bulunan itfaiye aracına yandan çarparak altına girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü Ramazan Karakaş kurtarılamadı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından motosiklet yoldan kaldırıldı.