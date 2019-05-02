Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, tutuklu bulunduğu Bursa Açık Cezaevinden firar eden 23 yaşındaki Gürkan D, Hamidiye Mahallesi Barış Sokak üzerinde otomobiliyle gezdiği sırada polis aracını görünce kaçmaya başladı. Bu andan itibaren polis ile cezaevi firarisi genç arasında kovalamaca yaşanmaya başlandı. Polisin sıkıştırması sonucu kaçamayacağını anlayan genç otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Kıskıvrak yakalanan gencin yapılan GBT sorgusunda cezaevi firarisi olduğu ayrıca iki farklı suçtan arandığı belirlendi.

Sağlık raporu alınan genç işlemlerin ardından emniyette götürüldü.