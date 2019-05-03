Alınan bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 35 AHH 240 plakalı otomobil, Aliağa Pazaryeri mevkisinde M.D'nin kullandığı 20 EB 588 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.