Alınan bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 35 AHH 240 plakalı otomobil, Aliağa Pazaryeri mevkisinde M.D'nin kullandığı 20 EB 588 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İzmir'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
03.05.2019 - 01:42 | Son Güncelleme: 03.05.2019 - 01:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Aliağa ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Etiketler : izmir,izmir kaza,trafik kazası,
621815 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/621815.aspx
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