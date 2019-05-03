Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kavga, gece saatlerinde İnönü Mahallesi'ndeki Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hastaneye gelen iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine yanlarında bulunan tabancalarla ateş açtı. Tabancalardan çıkan kurşunlar hastanenin camlarına isabet etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinden kaçan 6 şüpheli, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında, 2 tabanca, 4 bıçak ile 20 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yaralananın olmadığı ve hastanede paniğe neden olan olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.