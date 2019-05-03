Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır” hadisi-i şerifini kendisine rehber edinerek kurulan İhlas Vakfı, bütün dünyada mazlumların yanında olmaya devam ediyor. Vakıf, 44 yıldan beri hayırseverlerin maddi ve manevi destekleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu ramazanda da iftar sofraları kurulup İhlas yurtlarında kalan binlerce öğrenci orucunu açacak. Ülke dışındaki yoksullar da bu mübarek ayda aç kalmayacak. Afrika ülkesi Somali başta olmak üzere Sudan, Yemen, Uganda, Çad, Gazze ve Afganistan’da iftar sofraları kurulacak. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine kumanya dağıtımı yapılacak.

DENİZ FENERİ YETİMLERİ UNUTMADI

Deniz Feneri Derneği, bu ramazan yurt içi ve yurt dışından 60 bin aileye gıda kolisi dağıtacak. İçinde kuru gıda ve kahvaltılık bulunan koliler, dört kişilik aileye bir ay doyurabilecek. Ayrıca “İslam Dünyası Yetimler Günü” olarak kabul edilen ramazanın 15’ci günü (10 Mayıs) dernek, üç kıta ve 21 ülkede yetim softaları kuracak. Yetimlere o gün bayram harçlığı ve kıyafet dağıtılacak. Kendi ülkesi ve Türkiye’de yaşayan on bin Suriyeli aileye de gıda yardımında bulunulacak. Azez bölgesindeki kampta kalan 9 bin kişiye de gıda ve temizlik maddesi dağıtımı yapılacak.

50 BİN MÜSLÜMANA KUDÜS'TE İFTAR SOFRASI

Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği (Mirasımız Derneği) her yıl olduğu gibi bu yıl ramazan ayında da Kudüs’te birçok faaliyet gerçekleştirecek. Ramazanda Mescid-i Aksa’da 50 bin kişilik iftar verecek olan dernek, Filistinli Müslümanlara 10 bin kumanya paketi dağıtacak. Dernek ayrıca üç bin Kudüslü çocuğa bayramlık hediye edecek.

EVDEN EVE SICAK MENÜ

Beşir Derneği “Bir Kap Bir Kalp” projesi kapsamında bu ramazanda evden eve iftar yemeği taşıyacak. Yardımseverlerin bizzat kendi evlerinde pişirdikleri yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Çorba, ana yemek, pilav/makarna çeşitleri başta olmak üzere tatlı, salata, meyve, içecek gibi malzemelerle de zenginleştirilmiş iftarlıkları binlerce aileye teslim edilecek. Dernek, 7,5 ton kurban eti dağıtacak.

ÜÇ MİLYON KİŞİYE YARDIM;

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bu yıl ramazan ayında 120 ülke ve bölgede faaliyetlerine devam edecek. “Ramazan Birlikte Güzel” sloganıyla duyurulan kampanyada, üç milyon kişiye yardımlar ulaştırılacak. İHH, bayramlık giysiler hediye edecek, kumanyalar dağıtacak, iftar sofraları kuracak ve yetimler için nakdi yardımlarda bulunacak. Suriye, Sudan, Yemen, Gazze, Bangladeş, Irak, Doğu Türkistan ve Arakan gibi öncelikli kriz bölgelerine ağırlık verilirken Türkiye’de de 81 ilde ramazan etkinlikleri devam edecek. Ayrıca Dünya Yetimler Günü’nde Türkiye dâhil 15 ülkeden İstanbul’a getirilecek yaklaşık 50 yetimle çeşitli etkinlikler düzenlenecek.