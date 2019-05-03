Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, dün gece Bademli Mahallesi girişinde meydana geldi. Oğuzhan Yılmaz (26) yönetimindeki otomobil, Küpbaşı mevkiinde kontrolden çıkıp, aynı yöne giden Yalçın Caramat'ın (59) kullandığı fidan yüklü traktöre çarptı. Savrulan otomobil, daha sonra karşı yönden gelen Coşkun Bakıcı (61) yönetimindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada üç aracın şoförü ile traktörden düşen Gülseren Caramat (49) yaralandı. Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrolde Coşkun Bakıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıla diğer üç yaralının durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.