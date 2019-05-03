Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' adlı askeri kargo gemisi, saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.Gemi, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
Rus askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
03.05.2019 - 09:47 | Son Güncelleme: 03.05.2019 - 09:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' adlı askeri kargo gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
Etiketler : Rus Donanması,Rus askeri kargo gemisi,Çanakkale Boğazı,
621882 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/621882.aspx
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