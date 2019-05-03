Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' adlı askeri kargo gemisi, saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.Gemi, Ege Denizi’ne doğru yol aldı. 