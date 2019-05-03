Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, ilçeye bağlı Narlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. adlı şahsın dağdan topladığı mantarları evine getirdi. Mantarları yiyen M.A., S.S., S.T., G.T., S.K., M.A. ve R.T. bir süre sonra fenalaştı. Zehirlenen şahıslar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.