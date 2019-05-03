Olay, ilçeye bağlı Narlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. adlı şahsın dağdan topladığı mantarları evine getirdi. Mantarları yiyen M.A., S.S., S.T., G.T., S.K., M.A. ve R.T. bir süre sonra fenalaştı. Zehirlenen şahıslar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Dağdan topladıkları mantarı yiyen 7 kişi zehirlendi
03.05.2019 - 09:54 | Son Güncelleme: 03.05.2019 - 09:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum’un Laçin ilçesinde dağdan topladıkları mantarları yiyen 8 kişi zehirlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : dağ,mantar,zehirli mantar,
621886 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/621886.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER