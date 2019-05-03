Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Divriği ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Yunus Barha (49), Divriği istasyonuna 1 kilometre uzaklıkta Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi’nin altında kalarak hayatını kaybetti. Barha’nın psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken, olayın kaza mı intihar mı olduğunun tespiti için inceleme başlatıldı. Olay yerinde savcının incelemeleri nedeniyle tren seferi durdu.