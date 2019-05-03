Edinilen bilgiye göre, Divriği ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Yunus Barha (49), Divriği istasyonuna 1 kilometre uzaklıkta Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi’nin altında kalarak hayatını kaybetti. Barha’nın psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken, olayın kaza mı intihar mı olduğunun tespiti için inceleme başlatıldı. Olay yerinde savcının incelemeleri nedeniyle tren seferi durdu.
Doğu Ekspresi'nin altında kaldı: Feci şekilde canından oldu
03.05.2019 - 09:52 | Son Güncelleme: 03.05.2019 - 09:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ın Divriği ilçesinde trenin altında kalan 2 çocuk babası şahıs hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : doğu ekspresi,feci,can,
621887 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/621887.aspx
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