Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu'nun Akmescit Mahallesi’nde horoz dövüşü yaptırılan bir mekana emniyet güçleri tarafından baskın düzenlendi. Baskında mekanda horoz dövüşüne katılan şahıslara işlem yapılarak, horozlara el konuldu. Polis tarafından mekan sahibi ile birlikte olay yerinde bulunan 89 kişiye Kabahatler Kanunu'na istinaden para cezası verildi. Ayrıca şahıslara Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından “5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu” kapsamında kişi başına 3 bin 897 TL olmak üzere toplam 346 bin 833 TL idari yaptırım cezası uygulandı. Dövüştürülen 84 Hint horozu ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.