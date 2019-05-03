Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ummuhan Işık (55) kendisine şiddet uyguladığı ve kötü alışkanları olduğunu ileri sürdüğü Arif Koncuk'tan (60) bir yıl önce boşandı. Ancak Koncuk 4 oğlunun annesi eşini bir türlü rahat bırakmadı. Bugün de kadın bakkala ekmek almaya giderken onu takip edip sokakta yolunu kesti. Eski eşine önce hakaretler eden Koncuk daha sonra tabancasını çıkartıp iki el bacaklarına ateş etti. Kadın isabet eden mermilerin etkisiyle sokakta yere yığıldı.



Arif Koncuk bununla da yetinmeyerek silahla eski eşini darp etmeye başladı. Sokaktan geçen kadın ise olayı görünce şok oldu. Bir süre daha eski eşini darp eden Koncuk daha sonrada onun yanı başında kafasına bir el ateş etti. Çevredeki vatandaşların çağırması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri hemen yaralı kadın ve eski eşine müdahale etti. Koncuk'un durumu daha ağır olduğu için olay yerine gelen ilk ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kadın ise ikinci ambulansı beklerken bir polis kanamanın durması için mermi yaralarının olduğu yere tampon yaptı. Komşuları ise kadını sakinleştirmeye çalıştı. Gelen ambulans ile kadın da hastaneye sevk edildi.

Bu arada kadının oğlu olay yerine gelip ambulansın gittiğini görünce "anne" diye bağırarak arkasından koşması yürekleri yaktı. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, görgü tanıkları dehşet anlarını şöyle anlattı:

"Ummuhan sokakta gidiyordu eski eşi arkasından gelip önce ona hakaretler savurdu. Sonra ise iki bacağından vurdu. Bu sırada sokaktan geçen çocuklar da vardı. Daha sonra da kadını silahla darp etti. Sonra da kendi kafasına sıktı. Bu kadın bundan çok çekti. Bu adam kadını dövüyordu bütün kötü alışkanlıklar vardı."