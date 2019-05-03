Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sırımla Mahallesi’nde ikamet eden şüpheli şahsın evinde kaçak sigara bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.