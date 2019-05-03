Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sırımla Mahallesi’nde ikamet eden şüpheli şahsın evinde kaçak sigara bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Saray’da bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildi
03.05.2019 - 11:05 | Son Güncelleme: 03.05.2019 - 11:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Etiketler : van,kaçak sigara,
621911 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/621911.aspx
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