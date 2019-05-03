Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgeden geçen karayolu sık kullanan vatandaşlar tarafından fark edilen tilkilerin, ölüm sebepleri araştırılıyor. Artvin’de Avukatlık yapan Alper Ketenci, her gün kullandığı güzergahta bir gün arayla iki tilkinin yol kenarında ölü olarak yattığını gördü. Aynı zamanda sokak hayvanlarıyla ilgilenen Ketenci, “yaptığım inceleme sonrası tilkilerde boğuşma yada kaza belirtilerine rastlamadım. Zehirlenme olabilir” dedi.

Bölgede çok sayıda sokak köpeğinin olduğunu ifade eden Ketenci, “Umarım zehirlenme değildi. Böyle bir şeyin yapılması kabul edilemez” dedi.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tilki ölümleriyle ilgili inceleme başlattı.