Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Akhisar Mahallesi'nde bulunan Göçmen Camii'nde meydana geldi. Henüz kimlikleri belirlenemeyen kişi veya kişilerin hedefinde bu kez cami vardı. Camdan içeri giren hırsızlar alt katta bulunan Kur'an-ı kerim kursundaki dolapları gözlerine kestirdi. Burada bulunan kilitleri kırarak açtılar. Ancak herhangi bir şey bulamayan şahıslar bu kez cami derneğinin odasına yöneldiler. Aynı şekilde kilitli olan dolapları kırıp buldukları bir miktar parayı aldılar. Dolap içerisinde bulunan anahtarlarla caminin kilitli olan üst katına çıkan hırsız lar imam odasına girdiler. Dolapları alt üst edip etrafı dağıttıktan sonra güvenlik kamera görüntülerinin kayıt cihazına zarar veren hırsızlar kayıplara karıştılar. Sabah namazıyla birlikte camiye gelen imam içerisinin dağınık olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler olay yerinde incelemede bulunarak parmak izi aldı. Hırsızların sadaka kutusunda bulunan bozuk paraları halıların üzerine döktüğü, sadece kağıt paraları aldığı ortaya çıktı. Öte yandan camiye giren hırsızların içerde ayakkabılarıyla dolaştığı tespit edildi. Emniyet ekipleri hırsızları arıyor.