Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 09.30 arasında Gercüş'e bağlı Gürbüz köyü mevkinde meydana geldi. Halil İşleyen yönetimindeki sebze meyve yüklü kamyonet, Batman’dan Gercüş istikametine giderken Gürbüz köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 badem ağacını devirdikten sonra yan yattı.

Kazada araç içerisinde bulunan Soner İşleyen ve sürücü Halil İşleyen yaralandı. Kazayı gören köylüler 112 acil servisi arayarak bilgilendirdikten sonra yaralılar araçtan çıkartıldı. Daha sonra olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralılar Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.