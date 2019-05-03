Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Havalimanı'nın kapılarını açmasıyla birlikte ilk ayın yolcu rakamları da belli oldu. Atatürk Havalimanı'ndan taşınmanın ardından ilk uçuşun başladığı 6 Nisan'dan 30 Nisan'a kadar İstanbul Havalimanı'nda toplam 26 bin 520 uçuşla 4 milyon 113 bin 956 yolcu uçuş gerçekleştirdi. Toplam yolcuların 2 milyon 95 bin 908'ini gelen, 2 milyon 18 bin 48'ini giden yolcu oluşturdu. Toplam uçuşların 13 bin 233'ü gelen, 13 bin 287'si ise giden uçuş şeklinde gerçekleşti. Bu süre zarfında bagaj sayısı ise 3 milyon 3 bin 909'e ulaşırken, gelen yolcu bagajı 970 bin 622, giden yolcu bagajı 2 milyon 33 bin 287 oldu.

Yıllık 90 milyon yolcu kapasite ile yolcularını misafir eden dünyanın yeni havacılık merkezi İstanbul Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında yılda 200 milyon yolcuya hizmet verecek.