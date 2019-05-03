Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi, PTT Evleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Arif Koncuk (60) bugün, daha önce boşandığı eşi Ummuhan Işık'ın (55) yolunu kesti. Tabancayla ateş ederek bacaklarından yaraladığı eşini darp eden Koncuk, aynı silahla başına bir el ateş etti.

Olay yerine çağrılan ambulans ile Yüreğir Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Arif Koncuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı Ummuhan Işık'ın tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.