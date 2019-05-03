Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, dün Kocaeli’nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi Liman Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yolun karşısına geçmek isteyen Yaşar Canay’a (64), Y.K. idaresindeki 41 R 9406 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Canay, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Canay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Yaşar Canay'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Y.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaşlı adamın kamyonun altında kaldığı o anlar kamerada

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda hafriyat kamyonunun yaşlı adama çarptığı görülüyor. Kamyonun altında kalan yaşlı adam metrelerce sürükleniyor.