Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Işıkkent Mahallesi’ndeki 259.Cadde üzerinde seyreden Gökhan D. yönetimindeki otomobil, sürücünün dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Devrilen otomobilin sürücüsü Gökhan D. yaralandı.

Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine ulaşan 112 Acil Servis Ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye sevk edilerek, tedavi altına alındı. Öte yandan, polis ekipleri de kazayla ilgili tahkikat başlattı.