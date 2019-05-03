Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkezde bulunan Şemsi Bitlis Mahallesi'nde yüklenici firma tarafından yapılan alt yapı çalışmaları sırasında, iş makinesi kanalizasyon borusunu patlattı. Caddelerden akan kanalizasyon suyu çevredeki işyerlerine doldu. Olay yerine gelen belediye ekipleri, patlayan boruları onararak mahalleye pis koku yayan kanalizasyon suyunu kesti.

Olaya tepki gösteren bazı vatandaşlar da olayı cep telefonlarına kaydetti. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, işyerleri zarar görenlerin zararlarının karşılanacağını söyledi.