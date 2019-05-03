Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 11.30 sıralarında Aksu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı makinist Emrah Yıldırım kontrolündeki tramvay, Pınarlı durağında yolcuları indirdikten sonra E.Ç. kontrolündeki otomobil yan tarafından çarptı. Çarpmanın şiddeti ile tramvay ve otomobil yaklaşık 15 metre sürüklendi. Tramvayın yan tarafına vurarak tramvayla birlikte 15 metre sürüklenen otomobil ve içerisindeki sürücü, tramvay ile tramvaya elektrik akımının sağlandığı direk arasına sıkıştı. Sıkışan otomobilin ön tarafı hurdaya dönerken, arka tarafı ise havada kaldı. Kazaya ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil içerisinde sıkışan ancak yara almayan sürücü E.Ç., sıkıştığı yerden vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Sürücü E.Ç’nin bir süre sonra arabasının aküsünü, kırılmayan ön camını ve bazı parçalarını toplayarak kenara koyması kazayı izleyenlerde şaşkınlık oluşturdu. Tramvay ile elektrik direği arasına sıkışan otomobil ise yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Kaza esnasında otomobilin çarptığı bölümde yolcu olmaması büyük bir faciayı önledi. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, tramvayda ciddi maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası olay yerinde önlem alan polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından otomobil ve tramvay kaza yerinden çekildi. Kaza nedeni ile Pınarlı-EXPO 2016 tramvay seferleri yaklaşık 1 saat yapılamadı.