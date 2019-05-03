Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi’nde yaşandı. İş makinesine yer açmaya çalışan inşaat işçileriyle, park halindeki bir otomobilin sahibi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen ve taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kavganın hastanenin acil servis girişinde de devam etmesi üzerine polis ekipleri tarafları ayırarak 3 kişiyi gözaltına aldı.