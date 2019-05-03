Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şubat ayında kaybolan yüzde 60 zihinsel engeli bulunan Nurdan S.’nin ailesi Esra Erol’da programına başvurarak kayıp olan kızlarını bulmak için canlı yayına katıldı. Yoğun arama çalışmaları sonunda Nisan ayında Nurdan'a dair iz bulundu ve 27 Nisanda Nurdan S. bulundu.

İddialara göre genç kız 27 Şubat Çarşamba günü çalıştığı restoranda İbrahim G. isminde biriyle tanışıp, sevgili oldu ve bir daha ailesinin yanına geri dönemedi. Bir hafta boyunca kilitli odada kaldığı aç susuz bırakıldığı söylenen Nurdan S., daha sonra fuhuş çetesi lideri olduğu iddia edilen Mehmet Ç.'nin evine götürülüp psikolojik ve fiziki şiddet uygulanarak 2 ay boyunca fuhuşa zorlandığını iddia etti.

Canlı yayına katılan İbrahim G. yaşanan olayları canlı yayında itiraf etti. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş büro ekipleri İbrahim G. yi yayın sonrası gözaltına aldı. Alınan ifadeden sonra mevcutlu olarak savcılığa sevk edilen İbrahim G. tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.