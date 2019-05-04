Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ta 5 metre kare bir dükkanda çiçekçilik yapan 76 yaşındaki Halil Eroğlu, emekli olmasına ve artık ihtiyacı olmamasına rağmen çok sevdiği mesleğinden kopamıyor. Çiçeklerin hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Eroğlu, sağlığı elverdikçe yapmaya da devam edeceğini söyledi. Eroğlu, 45 yıl önce İstanbul’da iş bulamadığı için dönemin İş ve İşçi Bulma Kurulunun kapısını çaldı. Kurum Eroğlu’nu Kadıköy’de çırak arayan bir çiçekçinin yanına yerleştirdi. Eroğlu, burada işi öğrenip kendi dükkanını açarken kısa sürede mesleğini de geliştirdi. Emekli olduktan sonra yaşı da bir hayli ilerlediği için mesleği bırakmayı denedi. Eroğlu, üç yıl önce de memleketi Sivas’a geri döndü. Ancak hayatının önemli bir parçası olan çiçeklik onu bırakmadı. İlerleyen yaşına aldırmadan Sivas’ta 5 metre kare bir dükkan kiralayıp çok sevdiği mesleğini yapmaya yeniden başladı.

Tesadüfen çalışmaya başladı



Halil Eroğlu, iş ararken çiçekçilik mesleğinin içerisine girdiğini belirtip “İş arıyordum. İş bulma kurumuna müracaat ettim. Beni bir çiçekçinin yanına yerleştirdlier. Aşağı yukarı 40-50 yıldır bu işi yapıyorum. Yalova’ya gittim birkaç sene orada botanik bahçede çalıştım. Emekli oldum Sivas'a geldim. 3 senedir burada çiçekçilik yapıyorum. Gençliğim çiçeklerle geçti. Çiçek üzerine çalıştığım için ömrüm dinç geçti. “dedi.