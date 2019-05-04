Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Sarayköy ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'nde meydana geldi. İlhan Uğurluoğlu yönetimindeki hafif ticari araç, Beylerbeyi kavşağı girişinde Savaş Yıldız otomobil ile çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan otomobil alt geçide düşerken, ticari araç ise savrularak köprü bariyerlerine çarparak durabildi. Kaza sonrası her iki araç şoförü ile birlikte Ayşe Uğurluoğlu, Necati Girgin, Ramazan Girgin ile Muazzez Yıldız yaralandı. Yaralılar olay yerin gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerce araçlardan çıkarılarak 112 acil servis ambulanslarıyla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.