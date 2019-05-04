Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 1 Mayıs tarihinde gece saat 00.30 sıralarında Kocaeli’nin Gebze ilçesi istasyon Mahallesi Şehit Abdullah Horoz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.Ş. isimli bir vatandaş evini 125 bin TL para ve 40 bin TL değerindeki bir otomobil karşılığında sattı. Satın aldığı evinin parasıyla gece saatlerinde evine dönen E.Ş.’yi bir araç takip etmeye başladı. Araçtan inen eli silahlı 5 kişi, E.Ş.’in otomobilini durdurarak araçta bulunan 124 bin TL para ve 2 adet cep telefonunu gasp etti. Paraları ve cep telefonlarını alan şahıslar, E.Ş.’yi takip ettikleri araca binerek kayıplara karıştı. E.Ş. ise durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Bölgede bulunan iş yeri ve Kent Güvenlik Kameralarını mercek altına alan ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde şahısların gasp olayını gerçekleştirdiği aracın plakasını tespit etti. Yürütülen incelemeler sonucunda ise araçta bulunan 5 kişinin kimlikleri tespit edildi. Şahısların gasp sırasında kullandığı aracı Körfez Noteri’nden sattıklarını tespit eden ekipler, harekete geçti. Noterde aracı satmak isteyen A.S. (29) ve A.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİDEN 1'İ SUÇLARINI İTİRAF ETTİ

Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki evlerinin adresleri tespit edilen F.K. (37) ve M.S. (31) gerçekleştirilen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda, gasp olayı sırasında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Firari olan bir şahısın yakalanması için çalışmalar devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyetteki ifadelerinde M.S. isimli gasp olayını gerçekleştirdiğini itiraf ederken, diğer 3 şüpheli suçlamaları yalanladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, daha sonra Gebze Adliyesine sevk edildi.