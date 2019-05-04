Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu imal etmek amacıyla Hint keneviri yetiştirildiği belirlenen Akyarlar Mahallesi'ndeki kiralık villa ile uyuşturucu madde bulundurulduğu tespit edilen Akçaalan Mahallesi'ndeki bir eve geçen perşembe günü operasyon düzenledi.

Villaya yabancıların girmesini engellemek için beslenen 3 Pitbull cinsi köpekten biri, polisten kaçmak isteyen şüphelilerden S.G.A.'yı bacağından ısırarak, yaraladı. Köpekten kurtarılan S.G.A. ile villada bulunan kardeşi A.A. ve H.E.C. gözaltına alındı. Polis, villada Hint keneviri serası ile karşılaştı.

Zanlıların uyuşturucu madde bulundurduğu ev ile esrar imal etmek için kiraladıkları villada yapılan aramada 24 kilogram Hint keneviri, 3 gram eroin, 7 gram kokain, 15 uyuşturucu hap, 2 gram skunk, 5 gram kenevir tohumu, uyuşturucu öğütmekte kullanılan 2 öğütücü, 3 bin 150 TL ile 100 dolar ele geçirildi.

8 ayrı suçtan arandığı öğrenilen H.E.C'nin üzerinden ise sahte kimlik çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E.C. tutuklandı. A.A. tutuksuz yargılanmak üzere, S.G.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.