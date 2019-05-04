Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, akşam saatlerinde Yunak Saray Mahallesi Değirmen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada E.A. (26), A.B. (26), E.Z, A.Ö, M.Ö. ve A.K. yaralandı. 112’ye yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi geldi. Yaralılar, Yunak, Akşehir ve Kadınhanı ilçelerindeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.