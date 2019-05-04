Kaza, akşam saatlerinde Yunak Saray Mahallesi Değirmen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada E.A. (26), A.B. (26), E.Z, A.Ö, M.Ö. ve A.K. yaralandı. 112’ye yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi geldi. Yaralılar, Yunak, Akşehir ve Kadınhanı ilçelerindeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
04.05.2019 - 13:35 | Son Güncelleme: 04.05.2019 - 13:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya’nın Yunak ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Yunak Saray Mahallesi Değirmen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada E.A. (26), A.B. (26), E.Z, A.Ö, M.Ö. ve A.K. yaralandı. 112’ye yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi geldi. Yaralılar, Yunak, Akşehir ve Kadınhanı ilçelerindeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Konya,kaza,
622188 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/622188.aspx
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