Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürkmez semtinde bisikletiyle gezintiye çıkan emekli Resul Çelikok, yorulunca sahildeki banka oturdu. Bu sırada Çelikok’un yanına gelen kimliği belirsiz 2 kişi, sigara istedi. Çelikok'un fazla sigarasının olmadığını söylediği ikili, bu kez de bisikletiyle tur atmak istedi. Bu isteğe de olumsuz cevap veren Çelikok, durumdan rahatsız oldu.

Bisikletine binerek, sahilden ayrılmak istedi. Ancak kendisinden sigara ve bisikletini isteyen ikilinin yanına 4 kişi daha geldi. İddiaya göre 6 kişi, Çelikok’u dövdü. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne giden Çelikok, tedavi altına alındı.

Aldığı yumruklarla 3 dişi dökülen Çelikok, jandarmaya şikayetçi oldu. Çelikok, Suriyeli olduklarını iddia ettiği saldırganların bir an önce yakalanmasını istedi. Jandarma kaçan saldırganları yakalamak için araştırma başlattı.