Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk ilçeleri ve Sivas bağlantısını sağlayan kara yolunun Kotana mevkisinde meydana gelen heyelanda yamaçtan dökülen toprak birikintisi ve kaya parçalarının bir kısmı Karayolları ekiplerince temizlendi.

Yapılan çalışma sonucu araç geçişine uygun hale getirilen kara yolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.