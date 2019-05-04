Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk ilçeleri ve Sivas bağlantısını sağlayan kara yolunun Kotana mevkisinde meydana gelen heyelanda yamaçtan dökülen toprak birikintisi ve kaya parçalarının bir kısmı Karayolları ekiplerince temizlendi.
Yapılan çalışma sonucu araç geçişine uygun hale getirilen kara yolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Giresun'daki heyelanda kapanan kara yolu ulaşıma açıldı
04.05.2019 - 15:44 | Son Güncelleme: 04.05.2019 - 15:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun'da meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Dereli-Şebinkarahisar kara yolunda ulaşım, kontrollü şekilde sağlanmaya başladı.
Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk ilçeleri ve Sivas bağlantısını sağlayan kara yolunun Kotana mevkisinde meydana gelen heyelanda yamaçtan dökülen toprak birikintisi ve kaya parçalarının bir kısmı Karayolları ekiplerince temizlendi.
Kaynak: AA
Etiketler : giresun,heyelan,kara yolu,
622212 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/622212.aspx
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