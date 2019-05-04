Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün meydana gelen olayın ardından başlatılan soruşturma doğrultusunda düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişini organize edenleri yakalamak için çalışma yürüttü. Şüphelilerden biri Ayvalık'ta, diğeri İzmir'de yakalandı. Gözaltına alınan T.A. ve S.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, kayıp 3 kişi için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Söz konusu kişilerin, batan teknenin kaptanı ile iki Afgan çocuk olduğu öğrenildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına dün öğleden sonra, Çıplak Ada'nın batısında düzensiz göçmenlerin olduğu bir teknenin battığı ihbar edilmişti. Ekiplerce havadan ve denizden yürütülen çalışmalar sonucu biri kadın, biri çocuk 5 kişi kurtarılmış, 4'ü kadın, 5'i çocuk 9 kişinin ise cesetlerine ulaşılmıştı. Kurtarılanlardan, teknede 17 kişinin bulunduğunun öğrenilmesi üzerine kaybolduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşılması için çalışma başlatılmıştı.