Kaza öğle saatlerinde Edremit’te meydana geldi. Van Tatvan karayolu üzerinde sürücüleri öğrenilemeyen, 06 DYA 75 ve 34 SB 5658 plakalı otomobiller ile 65 Y 1104 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada minibüste yolculuk yapan 5 kişi ile 34 SB 5658 plakalı araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Van’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
04.05.2019 - 18:34 | Son Güncelleme: 04.05.2019 - 18:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Edremit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Van,
622236 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/622236.aspx
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