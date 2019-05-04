Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye’deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına saldırı düzenlendi. Saldırıda Piyade Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir şehit olurken, Binbaşı Sıtkı Doğruer ise yaralandı. Şehit Yüzbaşı Özdemir’in naaşı Kilis’te yapılan işlemlerinin ardından Gaziantep’e getirildi. Şehit Yüzbaşı Özdemir, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Gaziantep Havalimanı’daki askeri törenle memleketine uğurlanacak.
Şehit Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in naaşı Gaziantep'e getirildi
04.05.2019 - 19:56 | Son Güncelleme: 04.05.2019 - 21:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’de PKK/PYD terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in naaşı Gaziantep'e getirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Piyade Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir,
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