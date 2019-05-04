Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Diyarbakır’ın Eğil ilçesi Hantepe köyüne yaklaşık 3 kilometre uzakta bulunan Shel Köprüsü yakınındaki kum ocağı civarında meydana geldi. Kum ocağının olduğu bölgedeki suyun yakınında çalışan kepçe operatörü Barış Aygün (34) bir anda kepçenin suya batmasıyla kayboldu. Operatörün suya batan iş makinesinden atladığı tahmin edilirken, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Ongözlü Köprü’de intihar eden kadının cansız bedenine kısa sürede ulaşan Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar bölgeden geçerken kaybolan operatörü aramaya başladı. Yapılan çalışmalarda iş makinesi battığı yerden çıkarılırken, kepçe operatörü Barış Aygün’ün bulunması için arama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.