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MSB: 'İdlib Gözlem Noktamıza iki kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır'
04.05.2019 - 22:00 | Son Güncelleme: 04.05.2019 - 22:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinin güneyinde yer alan bir Gözlem Noktamıza rejim bölgesinden yapıldığı değerlendirilen havan atışlarının isabet etmesi sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır."
Etiketler : Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi,
622261 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/622261.aspx
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