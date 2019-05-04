Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bülent Bingül (47), Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi 654'üncü Sokak'ta inşaat halindeki 6 katlı binanın 5'inci katından, henüz belirlenemeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü.

Bingül'den haber alamayan yakınları, çalıştığı inşaata gitti. Bülent Bingül'ü hareketsiz halde gören akrabaları, 112 acil servis ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, Bingül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Bülent Bingül'ün cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.