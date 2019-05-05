Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa Karaoğlan Mahallesi'nden, İncilipınar Mahallesi'ne yonca yüklemek için Şahap Ç. traktörüyle yola çıktı. Set üzerinde traktör römorkunun piminin çıkması sebebiyle römork devrildi. Römorkun altında kalan Şahin Abilyondlu (19) olay yerinde hayatını kaybetti. İkizi Aşkın Abilyondlu ile römorkta bulunan Öner Ç. (45), oğlu Utku Ç. (19) ve sürücü Şahap Ç. yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar ilçe hastanesine kaldırıldı.