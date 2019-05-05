Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya’da genç çiftler artık düğünlerde pasta yerine kadayıf kesiyor. Tatlıcılar, kayısı diyarında başlayan furyanın kısa sürede tüm Anadolu’yu saracağını tahmin ediyor.

Modernizmden geleneğe dönüş

Küreselleşen dünya ile birlikte günümüzde düğünlerin en vazgeçilmez adetlerinden olan pasta kesimi yerini yavaş yavaş Türk tatlı mutfağının en köklü tatlı çeşitleri arasında yer alan kadayıfa bırakıyor.

Malatya’da başlatılan bu gelenekle gelin ve damatlar neredeyse boyları ile aynı uzunluğa sahip kat kat düğün pastaları yerine tadıyla damak çatlatan kadayıfları kesiyor.

Konuyla ilgili konuşan tatlıcılar, genç çiftlerin kentte böyle bir gelenek başlattığını ifade ederek, yeni olan bu adete ilginin ise her geçen gün arttığını söylüyor.

Maliyeti pastaya göre daha ucuz

Kadayıfın maliyet bakımından pastaya göre daha ucuz olduğunu bunun yanında kadayıfta zararlı maddelerin hiç bulunmadığını ifade eden tatlıcılar, bu furyanın çok yakında tüm Anadolu’ya yayılacağını tahmin ediyor.

Malatya’da tatlıcılık yapan Sedat Alpkıray, düğünlerde neden kadayıfın pastalara tercih edildiğini anlattı.

Kadayıfın pastaya göre daha doğal ve aynı zamanda katkı maddesi içermediğini ifade eden Alpkıray, Türk geleneğinde yer almasının da genç çiftlerin tercihi etkileyen önemli faktörlerden olduğunu söyledi.

"Lezzet bakımından kadayıfın kıyasa ihtiyacı yok"

Kadayıfın maliyet açısından da pastaya göre daha uygun olduğunu dile getiren Alpkıray, lezzet açısından ise kadayıfın kıyaslanmaya bile ihtiyacı olmadığını aktardı.

Düğüne katılan davetlilerin tadını sevmediği için pastaların çoğunun çöpe atıldığını aktaran Alpkıray, kadayıfı herkesin sevdiğini ve böylece israfın da önüne geçildiğini vurguladı.

Yeni çiftlerin kadayıfa olan ilgisinin her geçen gün büyüdüğünü ifade eden Alpkıray, herkesi pasta yerine kadayıf kesmeye davet etti.



