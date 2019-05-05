Ayvansaray sahilde kenara çekilmiş kullanılmayan 2 teknede saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Teknelerin yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanmakta olan 2 tekneyi kısa sürede söndürdü. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri de denizden olay yerine gelerek yangını kontrol etti. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmaları sürüyor.
Haliç'te 2 tekne yandı
05.05.2019 - 12:02 | Son Güncelleme: 05.05.2019 - 12:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih Haliç'te kullanılmayan 2 teknede yangın çıktı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Haliç,tekne,
622343 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/622343.aspx
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