Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Bigadiç-Sındırgı Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sındırgı ilçesine giden Şaban Deniz idaresindeki araç, şerit değiştirdiği sırada Mehmet Akkurt’un kullandığı araç ile çarpıştı.

Kazada araçta bulunan Selcan Akkurt (54) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan sürücü Mehmet Akkurt ile Cesur Akkurt (52), Ayşegül İnkaya Akkurt (24), Mehmet Akkurt (29) ve Elfin Ada Akkurt (3) ağır yaralandı. Ambulansla Bigadiç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan ilk tedavilerinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.