Olay, Pendik Erol Kaya Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Kazı sırasında doğalgaz borusunun patlaması ile 1 bir kişi yaralandı. Patlama ile alevler metrelerce yukarı çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, İGDAŞ ekiplerinin doğalgazı kesmesi bekleniyor. Olay, Pendik Erol Kaya Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Kazı sırasında doğalgaz borusunun patlaması ile 1 bir kişi yaralandı. Patlama ile alevler metrelerce yukarı çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, İGDAŞ ekiplerinin doğalgazı kesmesi bekleniyor.
Pendik’te doğalgaz borusu kazı esnasında patladı: 1 yaralı
05.05.2019 - 13:45 | Son Güncelleme: 05.05.2019 - 14:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pendik’te kazı sırasında doğalgaz borusunun patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Doğalgaz borusunun patlaması ile çıkan yangına itfaiye müdahale ederken, alevler metrelerce yukarı çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Pendik,doğalgaz hattı,
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