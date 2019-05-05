Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Pendik Erol Kaya Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Kazı sırasında doğalgaz borusunun patlaması ile 1 bir kişi yaralandı. Patlama ile alevler metrelerce yukarı çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, İGDAŞ ekiplerinin doğalgazı kesmesi bekleniyor. Olay, Pendik Erol Kaya Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Kazı sırasında doğalgaz borusunun patlaması ile 1 bir kişi yaralandı. Patlama ile alevler metrelerce yukarı çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, İGDAŞ ekiplerinin doğalgazı kesmesi bekleniyor.