Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Safibey Mahalle mevkiinde Muammer Mercan'ın kullandığı motosiklet ile karşı şeritten gelen İdris Can idaresindeki 54 LR 719 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada sürücü Muammer Mercan ve motosiklette yolcu olarak bulunan Atakan Mercan ile diğer sürücü İdris Can yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muammer Mercan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenilirken, diğer yaralıların ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.