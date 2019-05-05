Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Küpkıran Köprüsü’nden bir çocuğun nehre düştüğünü gören vatandaşlar İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda nehirde kaybolan 9 yaşındaki M.D., olay mahallinden yaklaşık 400 metre ileride Van yoluna dönen köprünün ayaklarında bulundu. M.D., 112 ekipleri tarafından ilk müdahale sonrası Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağrı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen M.D. hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni yapılacak otopsi sonrası ailesine teslim edilecek.