Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi’nde oyun oynayan çocuklar, yere atılmış halde 3 kesik parmak buldu. Büyük şok yaşayan çocuklar durumu ailelerine, aileler ise polise bildirdi. Olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından yol üstünde bulunan parmakları alarak, kimlik tespit çalışması başlattı. Yapılan ilk incelemelerde parmakların kime ait olduğu belirlenemezken, kimlik tespiti amacıyla parmaklar Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.