Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak Gabar Dağı Yılan Tepe mevkisine YPG/PKK'lı teröristler tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Çeker’in Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Özyörük Mahallesi’nde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi. Şehidin ailesine acı haberi Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve askeri yetkililer verdi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, şehidin cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip Kırıkhan Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.