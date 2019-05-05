Kaza, Kaynarca ilçesi Konak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin Ç. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil park halinde bulunan 2 araca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü Yasin Ç. yaralanırken, 3 araçta da maddi hasar meydana geldi.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.