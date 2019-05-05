Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Kaynarca ilçesi Konak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin Ç. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil park halinde bulunan 2 araca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü Yasin Ç. yaralanırken, 3 araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.