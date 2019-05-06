Kaza, Merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi Kanalüstü Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 23 AAR 847 plakalı otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kayıp etmesi sonucu dereye uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kazayı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Elazığ'da otomobil dereye uçtu: 3 yaralı
06.05.2019 - 07:14 | Son Güncelleme: 06.05.2019 - 07:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığda otomobilin dereye uçması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, Merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi Kanalüstü Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 23 AAR 847 plakalı otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kayıp etmesi sonucu dereye uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.
Etiketler : elazığ,elazığ kaza,
622505 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/622505.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER