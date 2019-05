Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Bağlar ilçesinde yaşayan ortopedik engelli Kader Azınarık, 2 yaşındayken havale geçirmesi sonucu annesinin komşusunu çağırıp yanlış iğne yapmasıyla koltuk değneklerine mahkum kaldı. 9 yaşındaki oğlu ile hayatta kalma mücadelesi veren Azınarık, bir yıl önce yakalandığı skolyoz hastalığı ile ikinci bir şok yaşadı. Tek isteği 9 yaşındaki çocuğunun elinden tutup okula götürmek olan acılı anne, yetkililerden kendisine yardım edilmesini istiyor.

“Hiç kimse bana destek olmadı”



Hiç kimsesinin olmadığını, çocuğuyla tek başına yaşadığını belirten Kader Azınarık, “Ben daha 2 yaşındayken havale geçirmişim, bana yanlış iğne yapmışlar. Ortopedik engelliyim, sırtımda skolyoz hastalığı çıktı. Benim ameliyat olmam lazım, ama buradaki hastanelerde olamıyorum. İstanbul’daki doktora ben halimi anlattım. Bana dedi ki, ‘Tamam biz yaparız’ ama benim İstanbul’a gitmem çok zor. Yani hastane özel bir hastane, ücrette çok hepsini ben karşılayamam, karşılayamıyorum. Her yerden yardım falan istedim, hiçbir kimse bana destek olmadı. Ben ortopedik engelliyim, hiçbir kimsem yok, benim ailem yok. Resmi kurumlara başvurdum hastalığımla ilgili kendilerinden yardım istedim, hiçbir olumlu cevap alamadım. Oğlum var, 3. sınıfa gidiyor her gün onu götürmekte, getirmekte çok zorlanıyorum. Normalde ben koltuk değneği kullanıyorum, hani sırtımın omurilik kaymasından dolayı ben bunu kullanmak zorunda kaldım. Her gün oğlumu okula götürüp getiriyorum. Buradaki imkanlar çok kısıtlı ben burada ameliyat olamıyorum. İstanbul’daki hoca benden daha kötürümleri bile ameliyat yaptı. Hepsini iyi yaptı ama benim İstanbul’a gitmem gelmem çok sıkıntı. Özel hastane benim maddi gücüm yok. Hayırseverlerin yardımını bekliyorum. Hocalar bana dediler ki, ‘seni burada ameliyat edersek buradaki imkanlarımız çok kısıtlı olduğu için komple felç kalma ihtimalin var. Biz bu riski göze alamıyoruz’ dedi. Yetkililerin sesimi duymasını istiyorum, çocuğumun elinden tutup okula götürmek istiyorum, bana yardım edin” dedi.