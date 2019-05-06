Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

12 raunt süren karşılaşmayı 115-113 / 115-113 / 116-112'lik puanlama ile hakemlerin ortak kararı ile Canelo kazandı. 24 yaşındayken kanseri yenme başarısı gösteren ve oğlu Nathaniel Jacobs'un da ring kenarından izlediği dünya şampiyonluk gecesinde Daniel Jacobs (35-3-0, 29 KO) bu kez kaybetti.

Canelo ecel terleri döktü

21 bin kişinin T-Mobile Arena'da izlediği mücadele nefes kesti. Maça Canelo çok iyi başlasa da 32 yaşındaki Jacobs son rauntlara doğru gösterdiği üstün performans ile büyük beğeni topladı ve Canelo'ya adeta ecel terleri döktürdü.

Bu galibiyetin ardından Canelo (52-1-2, 35 KO) sahibi olduğu WBC ve WBA Federasyonlarının orta sıklet altın kemerlerine IBF Federasyonunun dünya şampiyonluk kemerini de eklemiş oldu. Bu durumda Canelo 4 büyük federasyonun 3'ünde şampiyon pozisyonuna geldi. Diğer WBO Federasyonunda ise şampiyonluk koltuğunda Amerikalı Demetrius Andrade oturmakta.