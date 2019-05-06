Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Ocak 2018’den bu yana Bağcılar’da ‘yolcu’ kılığında bindiği minibüslerde organize şekilde yankesicilik, tantanacılık ve gasp yapan 1 kişi, artan şikayet üzerine takibe alındı. Suç duyurusu üzerine yolcu minibüslerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, S.İ. (34) adlı yankesicinin eşkalini belirledi. Geçtiğimiz günlerde şüphelinin bindiği minibüse baskın düzenleyen polis, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Minibüs faresi tutuklandı

Bağcılar’da çeşitli hatlarda yolcu taşıyan minibüslere ‘müşteri’ kılığında binen yankesicinin, 4 ayrı hırsızlık olayı ortaya çıkarıldı. Yolcuların para, cep telefonu ve kıymetli evraklarını yankesicilik yöntemi ile elde ettiği ileri sürülen S.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık olayları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.